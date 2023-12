Decollo fallito per tre volte, il volo da Malaga a Treviso parte con dieci ore di ritardo: passeggeri in "trappola"

Per tre volte hanno ricevuto il segnale «Allacciare le cinture». Ma per partire hanno dovuto aspettare una giornata intera. Dall’alba al tramonto. Il volo Ryanair era previsto in partenza da Malaga (Spagna) pochi minuti dopo le sette di ieri mattina. Destinazione Treviso. Nessun seggiolino libero, come d’ordinanza nei voli europei a medio raggio. Ad occuparli friulani e veneti in egual misura, molti dei quali di rientro dopo la maratona che si è tenuta proprio nel fine settimana a Malaga.