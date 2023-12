SPRESIANO (TREVISO) - Piomba in casa della ex moglie, nonostante il divieto di avvicinamento, e la stupra. «Questa volta ti ammazzo. Se devo fare 4 anni e 8 mesi di carcere, almeno vado dentro che sei morta. Ma fammi prima controllare con che albanese sei stata». Minacce pesantissime, pronunciate mentre la afferrava al collo e, premendole un cuscino in faccia, la immobilizzava sul letto. Non accettava che l’ormai ex compagna, 27enne, lo avesse denunciato e fatto condannare per maltrattamenti. Non voleva rassegnarsi all’idea che il loro matrimonio fosse naufragato e che lei potesse rifarsi una vita: «Sei una poco di buono...me ne vado quando voglio io, non quando vuoi te».