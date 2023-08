Strage di Vergarolla, quella spiaggia a Pola dove 77 anni fa morirono 80 italiani

TRIESTE - «È importante ricordare un evento di cui non ero a conoscenza e come me tanti altri cittadini italiani» comincia così Simone Cristicchi, dall'Aquila, il suo contributo video per la commemorazione della strage di Vergarolla. Le parole dell’artista raccontano e riportano la memoria sui passi di quella domenica di settantasette anni fa, 18 agosto 1946, quando la spiaggia di Vergarolla, a Pola, era gremita persone per assistere a gare di nuoto e vela della Polisportiva Pietas Julia e fare il bagno. Oggi, venerdì 18 agosto, una messa nel duomo officiata in lingua italiana dal parroco don Rikardo Lekaj, cui seguiranno vari discorsi e la deposizione di corone di fiori sul Cippo memoriale, commemoreranno la strage. Saranno presenti i rappresentati di varie associazioni di italiani di Pola e dell'Istria.