Sanità, allarme medici di famiglia: ne mancano più di 3mila in Italia, 11.440 in pensione entro il 2026. E il Veneto è secondo per carenza

Mancano oltre 3.100 medici di medicina generale, con situazioni più critiche nelle grandi Regioni del Nord. La stima è della Fondazione Gimbe in base ai dati riferiti al primo gennaio 2023, secondo i quali la carenza è precisamente di 3.114 medici di famiglia: in Lombardia (-1.237), Veneto (-609), Emilia Romagna (-418), Piemonte (-296), oltre che in Campania (-381).

Sintomo dell'emergenza è il fatto che quasi un medico di famiglia su due supera il limite massimo dei 1.500 assistiti. Lo sottolinea sempre Gimbe, riportando dati forniti dal ministero della Salute, riferiti all'anno 2022: su 39.366 medici di medicina generale (mmg), il 47,7% ha più di 1.500 assistiti; il 33% tra 1.001 e 1.500 assistiti; il 12,1% da 501 a 1.000; il 5,7% tra 51 e 500 e l'1,5% meno di 51. In particolare, il massimale di 1.500 assistiti viene superato da più di un medico di medicina generale su due in Emilia-Romagna (51,5%) , Campania (58,4%), Provincia Autonoma di Trento (59,1%), Valle D'Aosta (59,2%), Veneto (64,7%). E addirittura da due su tre nella Provincia Autonoma di Bolzano (66,3%).