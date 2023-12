Distretto del commercio di Treviso, arriva il nuovo bando: benefici su progetti ed interventi anche tecnologici. Riapre la pasticceria Sommariva

TREVISO - Nuovo bando per il distretto del Commercio e nuova vita per la pasticceria-gelateria Sommariva di Ponte San Martino. Il locale della borghesia trevigiana, parte di quel quadrante storico dello svago che birrerie e bistrot a ponte San Martino riaprirà i battenti grazie alla volontà condivisa di riportare in città un luogo icona per i pomeriggi e le colazioni, dal desiderio di ritrovare alcuni dei riti più nobili della città la famiglia Colombo (proprietaria dell’immobile) e la famiglia Feltrin con Fabio e Loris hanno trovato la convergenza. A darne notizia il sindaco Mario Conte questa mattina, 11 dicembre, in occasione della presentazione a Ca' Sugana del nuovo bando per il distretto del commercio.