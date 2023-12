Roncade. Prof dell'H-Farm inneggia ad Hitler sui social, licenziata e sotto inchiesta. Aperto un fascicolo per propaganda e istigazione all'odio razziale

RONCADE (TREVISO) - Il caso della professoressa libanese che sui social aveva inneggiato a Hitler e allo sterminio degli ebrei finisce al centro di un’inchiesta per istigazione all’odio razziale. L’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), ente rappresentativo della confessione ebraica nei confronti dello Stato, ha confermato di aver presentato un esposto dopo le polemiche per il post pubblicato da Hanane Hammoud, 41enne docente di matematica, prima sospesa per dieci giorni e poi licenziatasi dalla scuola superiore internazionale di H-Farm con base a Roncade. C’è anche questo alla base del fascicolo aperto dalla procura di Venezia con l’ipotesi di reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La docente è già stata interrogata. Insomma, il caso non è si chiuso con il licenziamento.

