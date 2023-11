Post choc della prof di matematica su Hitler. Le prime parole della docente dell'H-Farm agli studenti: «Mi scuso, sono devastata»

RONCADE (TREVISO) - «Mi scuso, sono devastata». La prof di matematica dell'H-Farm di Roncade, Hanane Hammoud, che qualche tempo fa ha scritto un post choc su Instagram di elogio a Hitler («Hitler aveva ragione, ebrei andate all'inferno»), ora sta incontrando gli studenti per spiegare loro le sue intenzioni e chiedere scusa.

Si dice «devastata per quanto sta accadendo» e per quel video contro Israele postato per qualche minuto sui suoi profili social.

Post choc su Hitler, la prof si scusa e la scuola si dissocia

A riferirlo sono state delle fondi dello stesso campus di Roncade che ospita al suo interno 1.500 studenti. Lì, Hammoud insegna matematica e, proprio nelle scorse ore, si sarebbe confrontata anche con gli altri docenti e dirigenti scolastici. Allo stesso tempo, l'azienda ha sottolineato di essersi «dissociata immediatamente» dalle affermazioni rese dalla insegnante su Instagram, «non solo per quanto detto ma per il ruolo di educatrice» della propria dipendente. La professoressa insegna matematica a studenti di scuola superiore di più nazionalità, coinvolti di frequente dal Campus stesso in confronti su temi di attualità che nel recente passato hanno riguardato, oltre che la questione palestinese, anche il conflitto in Ucraina.

Lo scandalo sui social

Lo scandalo è partito da una storia su Instagram con scritto «Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei». La scritta è rimasta per poco tempo sul social ed è stata poi rimossa. Ma si sa, i tempi delle piattaforme sociali sono molto veloci e anche se una cosa viene pubblicata per una manciata di minuti, la condivisione non è controllabile così come non lo sono nemmeno gli screenshot (le foto della schermata ndr). E a scoprire il video sarebbe stata proprio una studentessa che lo ha salvato sul suo cellulare e lo ha mostrato ai suoi genitori. Da qui lo screenshot che è stato poi divulgato nelle chat tra le famiglie degli altri studenti. L'insegnante ha poi ammesso davanti ai dirigenti scolastici la pubblicazione di quel contenuto sottolineando di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico.

Il provvedimento

La professoressa, nata in Libano, si è laureata in Scienze e specializzata in matematica all'Università americana di Dubai. Da qualche tempo insegnava all'H-Farm. Si è ora in attesa di una comunicazione ufficiale circa eventuali provvedimenti da parte del Campus di Roncade.

Le reazioni

«La docente di matematica di Treviso che ha pubblicato un video dando ragione ad Hitler sugli ebrei, non può continuare a svolgere il suo lavoro educativo - lo afferma la deputata di Italia Viva Isabella De Monte - Torni lei sui banchi di scuola per studiare approfonditamente la tragedia della Shoah».