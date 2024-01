Premio. ll marchio nazionale «Sagra di Qualità» alla Mostra Micologica di San Vito di Altivole

ALTIVOLE (TREVISO) - ll marchio nazionale “Sagra di Qualità” alla Mostra Micologica di San Vito di Altivole. Il Comitato festeggiamenti della frazione altivolese, braccio operativo della ProLoco di Altivole ha ottenuto il marchio di cui ad oggi possono fregiarsi solo 67 sagre su 6.200 in tutta Italia e solo 7 in Veneto. Il marchio è stato attribuito per la Mostra Micologica di San Vito di Altivole che fa parte della rassegna di Delizie d'Autunno e che permette ai visitatori di poter degustare deliziose pietanze a base di funghi.