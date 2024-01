Il generale Roberto Vannacci a Castelfranco per presentare il suo libro. Botta e risposta con la libraia della Ubik: «Vieni». Lei: «Noi facciamo la democrazia, non i suoi incontri»

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Botta e risposta tra Roberto Vannacci e Clara Abatangelo, il generale e la "libbraia" (come ama definirsi lei, con due "b") e titolare della libreria Ubik dentro le mura di Castelfranco Veneto. Recentemente, e ancor prima rifiutandosi di vendere "Il mondo al contrario" scritto da Vannacci, Abatengelo si è espressa - unitamente ad esponenti del mondo del volontariato e gruppi attivi nel panorama cittadino - contro la presentazione del libro che si terrà il prossimo 9 gennaio all'hotel Fior. E ieri, la stessa, ha chiesto "asilo" ai veronesi dove invece l'evento in programma per l'11 gennaio con Vannacci è stato annullato. «Ciao, sono Clara e chiedo asilo a Verona», ha scritto su Facebook ricevendo risposte da diverse parti d'Italia.

