PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Il 17enne accusato dell’omicidio di Bledar Dedja, accoltellato con 16 fendenti nel boschetto al limitare di via Dei Colli a Paderno del Grappa, avrebbe fatto le prime ammissioni. Indicando ai carabinieri del Comando provinciale di Treviso, ad esempio, il luogo dove si è liberato della chiave della Mercedes Classe B bianca, a bordo della quale era arrivato sul luogo dell’appuntamento insieme alla vittima. Il minorenne, subito dopo l’omicidio, si è poi disfatto anche del coltello da cucina, oltre che di alcuni capi di abbigliamento, che si erano macchiati di sangue. Per cercarli i carabinieri erano intervenuti, subito dopo il delitto, con l’utilizzo del metal detector in una serie di sopralluoghi non soltanto nelle vicinanze di dove è stato trovato il cadavere del 39enne ma allargando il raggio di ricerca. Finora, però, gli oggetti non sono stati trovati. Potrebbero venire recuperati già nelle prossime ore, proprio grazie alla collaborazione del 17enne.