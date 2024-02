Meteo, previsioni Veneto e Fvg per i prossimi giorni. Arrivano piogge abbondanti e nevicate. Maltempo ovunque fino a domenica

Meteo, arriva il maltempo. Dopo giorni di alta pressione, il weekend sarà caratterizzato dall'irruzione di una perturbazione atlantica, seguita dalla formazione di un vortice, che porterà sul nostro Paese pioggia, temporali, forti venti e molta neve. Già la giornata di domani sarà contraddistinta da precipitazioni via via più diffuse al Nord e poi anche su Toscana, Umbria e alta Sardegna occidentale. Sarà inizialmente soleggiato al Sud e molto nuvoloso al Centro, poi su questi settori la nuvolosità diventerà via via più diffusa e compatta e inizierà a piovere in tarda serata e nottata. E da domenica la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. Ecco le previsioni.