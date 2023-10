Meteo, le previsioni in Veneto e Friuli Venezia Giulia per i prossimi giorni, con l'arrivo di un ciclone proveniente dalla Groenlandia, che porterà maltempo su tutta la penisola: gli esperti Arpa indicano martedì 24 ottobre come la giornata peggiore, ma durante tutta la settimana il tempo sarà instabile. Attenzione ai venti sulle coste dell'Adriatico e al fenomeno dell'acqua alta.