TREVIGNANO (TREVISO) - Il male ha spento il sorriso dolce, sereno ed avvolgente della maestra Cristina: due comunità, Volpago e Trevignano, sono in lutto. Dopo aver lottato per un anno e mezzo contro una forma tumorale estremamente aggressiva che le era stata diagnosticata nel maggio del 2022 e dopo aver perso nello stesso periodo una figlia, l’altra sera la maestra Cristina Maggiotto ha salutato la vita terrena. Aveva 58 anni. Una disgrazia che ha avvolto e unito nel dolore due comunità: quella di Falzè, dove Cristina e la sua famiglia abitavano, e quella di Volpago, dove la maestra, profondamente amata dai “suoi” bambini e apprezzata dai genitori, ha insegnato per una vita.