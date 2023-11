PADOVA/TREVISO - Oggi a Padova si svolgerà la prima udienza giudiziaria sul caso dei bambini con due mamme, registrati dal Comune di Padova con il doppio cognome a partire dal 2017. Gli atti di nascita trascritti per questa via sono attualmente 37: le prime 33 lettere da parte della procura sono partite la scorsa primavera e un po’ alla volta stanno arrivando anche alle altre famiglie che hanno registrato la nascita dei propri figli nei mesi scorsi. In ballo, per i bambini, c’è la perdita del cognome della mamma intenzionale, mantenendo solo quello della mamma biologica.

Un dettaglio, dice la procura, sostenendo che nella vita dei piccoli cambierà molto poco. Non è dello stesso parere Maya Santoro, trevigiana, tra i primi bambini in Italia a crescere in una famiglia omogenitoriale. Maya, che oggi ha vent’anni e studia Fisica a Trieste, è una ragazza forte, spontanea e molto serena sulla questione, ma anche molto risoluta.