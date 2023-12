COLLE UMBERTO (TREVISO) - Il problema “faglia del Montello” che ha bloccato cantieri e manutenzioni nei cinque comuni di Conegliano, Colle Umberto, Cordignano, San Fior, San Vendemiano, e Conegliano è da oggi sotto la lente d’ingrandimento degli esperti. Il comune di Colle Umberto, capofila per conto dei cinque, ha incaricato ufficialmente ieri lo studio Adastra Engineering di Torre di Mosto (Venezia) di “individuare correttamente e classificare la faglia del Montello, in via autonoma e aggiuntiva rispetto agli studi di microzonazione sismica di 2° e 3° livello, al fine della prosecuzione dell’iter già avviato per l’adozione di nuovi atti di pianificazione territoriale e urbanistica”, operazione che si dovrebbe concludere in 45 giorni con esito previsto per febbraio.