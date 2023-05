Economia. A risollevare il Pil italiano ci pensa il nuovo triangolo industriale allargato: crescita record per Friuli Venezia Giulia e Veneto

Per risollevare il Pil, arriva il nuovo triangolo industriale allargato Milano, Bologna, Venezia. E nel 2023 la crescita del Pil di Friuli Venezia Giulia e Veneto sarà la più alta d'Italia. Dopo un 2022 da record, il rallentamento della crescita del Pil previsto per l’anno in corso in tutta Europa interesserà indistintamente anche le nostre regioni, la Lombardia e il Nordest , comunque, continueranno a trainare il Paese, rafforzando la leadership del nuovo triangolo industriale allargato (Milano-Bologna-Venezia) che da qualche decennio ha “scalzato” quello storico (Milano-Torino-Genova) che, ricordiamo, ha determinato il boom economico degli anni Sessanta del secolo scorso. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA con un'analisi dettagliata che riportiamo nelle pagine successive.