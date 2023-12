Tweet di Andrea Crisanti, ex docente all'Università di Padova e già direttore di Microbiologia in Azienda ospedaliera, ora senatore del Partito Democratico: «Sono positivo al Covid con leggero raffreddore e con una carica virale elevatissima». Non è l'unico in Veneto, che già una settimana fa registrava l'incidenza più alta d'Italia secondo il ministero della Salute e nell'ultima rilevazione di Azienda Zero conta 173 casi ogni 100.000 abitanti, in netta progressione (quasi un raddoppio) rispetto ai 93 di fine ottobre. Per questo l'indicazione che arriva dai tecnici della Prevenzione è netta: «Tenere alta l'attenzione».