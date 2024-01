MONASTIER (TREVISO) - “Dino el Casoin” ha abbassato definitivamente la serranda. All’età di 80 anni, compiuti lo scorso luglio, Dino Bastianon, icona del comune di Monastier con oltre mezzo secolo trascorso dietro il banco del negozio di alimentari, ha deciso di chiudere l’attività della bottega di famiglia con i suoi 115 anni di storia. «Tanta nostalgia, ho un nodo in gola. Non mi sono ancora reso conto che quella serranda non la riaprirò più, ma questa è la vita» commenta Dino che, sposato con Agnese, ha trascorso con lei la vita in negozio.