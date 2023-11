PADOVA - Da gennaio il lago di Padova est sparirà. Al suo posto nascerà un polo commerciale della Bricoman Italia srl con sede a Rozzano nel milanese a sua volta ramo italiano di una multinazionale francese, Adeo, specializzata in materiale per la casa. Non a caso gestisce i marchi Leroy Merlin e Brico center. L’investimento è di circa 30 milioni di euro.

Il via alla costruzione è arrivato il 27 ottobre con la Conferenza dei servizi a cui hanno partecipato Comune, Provincia e Regione che hanno approvato il progetto all’unanimità. Ora verrà rilasciata l’autorizzazione commerciale e, secondo fonti ufficiali della società, a gennaio cominceranno i lavori chiudendo vent’anni di tentativi su quell’area. Il negozio di Padova est con il marchio “Tecnomat” avrà come pubblico il mondo professionale e artigianale, mentre il futuro Leroy Merlin all’ex Foro Boario a Padova ovest sarà dedicato a un pubblico più affezionato al “fai da te”.