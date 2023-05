BELLUNO - Baristi in balìa di clienti fuori controllo. È un crescendo l'ondata di violenza in città e non si ferma. Ed aumenta di pari passo la preoccupazione dei titolari di esercizi pubblici beffati dal sistema: da un lato rispettano con scrupolosità la legge e non danno da bere a chi è ormai alticcio, dall'altro però rischiano ogni volta aggressioni fisiche e quando queste avvengono non si sentono tutelati dallo Stato. Così c'è chi come Massimo Bortoluzzi dell'Osteria al Ponte di Borgo Pra, dopo aver dormito per due notti nel locale per paura del cliente violento che lo aveva minacciato di morte, ora si fa scortare ogni sera da un amico perché l'avventore è ancora libero. Una persona, il 45enne C.D.P., che due giorni dopo aver colpito Bortoluzzi ha agito con lo stesso copione all'osteria "Dal Bocia" di Piazza dei Martiri. Anche in questo caso il 45enne è rimasto in libertà e ai due baristi non rimarrà che sporgere denuncia, sborsando soldi per tutelarsi di fronte alla legge.