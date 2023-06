VENEZIA - Alla fine, dopo 12 anni di attesa e diversi mesi dall'approvazione della delibera, il bando del garage Comunale è diventato realtà. L'attesa era talmente tanta e talmente tante volte tradita che ogni volta che qualcuno parlava di bando diventava oggetto di ironia. Dalle 12 di oggi, però, esso sarà pubblicato sul portale "Dime" del Comune e sarà possibile inserire da subito le domande. Come per le pratiche più recenti (a cominciare da quelle per il risarcimento danni da acqua alta) le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, previa autenticazione tramite Spid, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi (in questo caso, con supporto per smart card), entro le 12 del 6 settembre 2023 . Di tempo ce n'è in abbondanza e l'invito è di non buttarsi a capofitto perché la graduatoria non dipenderà dal momento di presentazione della domanda. Non è un "click day", insomma, come accadde per i contributi per i monopattini elettrici.