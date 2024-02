BELLUNO - ​Da chi non utilizza proprio l’autovelox e di multe per l’eccesso di velocità non ne conta nemmeno una, a chi ha zero incassi totali per sanzioni e chi invece può contare sulla “miniera d’oro” dei rilevatori di velocità fissi. La classifica dei più spietati? È cambiata negli anni. E la nuova fotografia relativa all’anno 2022 arriva dai dati del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. La battaglia al vertice è tutta feltrina.