TREVISO - Una signora di 93 anni, cardiopatica, ha dovuto attendere il ricovero in geriatria rimanendo per oltre 6 ore seduta su una sedia in pronto soccorso. E’ quanto accaduto ieri nell’area dell’emergenza-urgenza del Ca’ Foncello. «Abbiamo chiamato l’ambulanza alle 8.30. Sono intervenuti subito. E una volta arrivati in pronto soccorso c’è stato l’ingresso diretto in area rossa – spiegano dalla famiglia – verso le 11 ci hanno detto che era necessario il ricovero in geriatria. Ma dopo sei ore era ancora in attesa su una sedia del pronto soccorso».