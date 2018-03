Van Gogh da record, si punta ai 400 mila visitatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOLa mostra Van Gogh. Tra il Grano e il cielo, ospitata sino all'8 aprile in Basilica Palladiana a Vicenza batterà tutti i record. «Alla fine supereremo ampiamente quota 400 mila visitatori, l'annuncio dato ieri a Palazzo Trissino dal curatore Marco Goldin, con a fianco il sindaco Achille Variati e il vicesindaco Jacopo Bulgarini d'Elci, con i quali (in scadenza elettorale) si chiude una fortunato poker di rassegne pittoriche, dal 2012 in poi, che alla fine farà registrare nel capoluogo berico circa 1 milione e 100 mila presenze....