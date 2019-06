Un'impennata per battere l'handicap

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAQuando il corpo non risponde e ogni movimento costa fatica, quando l'orizzonte è ristretto dalle ruote di una carrozzina e il disagio psichico emargina, una moto può salvare. Vanni Oddera dieci anni fa è stato colto da un'intuizione che, oggi, ha cambiato la vita a migliaia di disabili, giovani e adulti. La mototerapia è nata come un'impennata sulle due ruote all'apice della carriera del campione ligure di freestyle motocross e oggi è diventata motivo di entusiasmo e di orgoglio anche per il collega bellunese, altro virtuoso...