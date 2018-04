CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tra gli sceneggiatori più influenti dell'ultimo decennio, tra l'altro capace di cogliere tutte le contraddizioni esistenziali di una umanità sempre più accerchiata dalle tecnologie, Aaron Sorkin, newyorkese oggi ultracinquantenne che ha firmato tra gli altri gli script appunto di The social network e Steve Jobs, esordisce alla regia con un ipertrofico, ansioso, sincopato racconto concentrato sulla figura di Molly Bloom, che abbandonata una promettente carriera sciistica per un inaspettato incidente, si è rifatta una notorietà come...