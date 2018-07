CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATROConosciuta dal grande pubblico per le partecipazioni televisive a Markette e Colorado Cafè, Rita Pelusio (nella foto) si presenta a teatro giocando con l'immaginario dell'epica ariostea. E con Urlando Furiosa dà vita a un'eroina al contrario, piena di dubbi, in crisi, perennemente bastonata dalla realtà. L'attrice e cabarettista è in scena questa sera (martedì 17 luglio) alle 21.15 nel cortile del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, chiudendo il progetto Centorizzonti 2018 con uno spettacolo che unisce fiaba, mito e tensione...