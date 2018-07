Stefania ai Mondiali per boscaioli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOUn viso acqua e sapone, incorniciato da due lunghe trecce, e uno sguardo dolce. In costume tirolese, tra gli animali dell'azienda agricola di famiglia, potrebbe essere scambiata per Heidi, più che per una boscaiola da precisione. E invece Stefania Geronazzo, 17enne di San Vito di Valdobbiadene, sarà la prima donna italiana a partecipare al Mondiale di motosega che si disputerà, dal 2 al 5 agosto, a Lillehammer in Norvegia. Insieme ad altri quattro boscaioli, tutti uomini e con un'età ben maggiore, rappresenterà il nostro...