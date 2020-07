Ci sarà lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio (nella foto), Lodo Guenzi voce della band Lo Stato Sociale, la dj e Ema Stokholma, il rugbysta Braam Steyn dei Leoni della Benetton Treviso. Letteratura, arte, musica e sport, ma anche cultura vinicola e gastronomica dal Veneto, con il sommelier Michael Flanigan e degustazioni di eccellenze casearie di Asiago. Quattro appuntamenti per una edizione speciale di Sorsi d'autore podcast, manifestazione che si dipanerà nello scenario delle Ville Venete. Conduttore il giornalista Luca Telese, affiancato da una mosca filosofa interpretata da Paolo Rozzi. L'emergenza sanitaria ha costretto ad un cambio di rotta la collaudata formula ventennale, mantenuta però itinerante, con importanti ospiti e storiche Ville Venete, e degustazioni per una volta virtuali. Le quattro puntate saranno pubblicate dal 22 luglio al 12 agosto, alle 18, su tre frequentate piattaforme di ascolto (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast), e sul sito della Fondazione Aida, organizzatrice: www.fondazioneaida.it. Confermata la conduzione di Luca Telese, al suo fianco l'attore parmense, ma vicentino d'adozione, Paolo Rozzi. Ponderata la scelta del mezzo: «Il canale audio, o meglio il canale voce, risulta tra i più coinvolgenti anche da un punto di vista sensoriale», spiega Meri Malaguti di Fondazione Aida. Partenza il 22 luglio dalla palladiana Villa Badoer a Fratta Polesine con Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale: il brano Una vita in vacanza si aggiudicò nel 2018 il secondo posto a Sanremo e il Premio della Critica. Dal Palladio alla storia dei Badoer, a musica e amicizia, temi ampiamente presenti nel volume Sesso, droga e lavorare (Il Saggiatore) de Lo Stato Sociale. Seconda tappa il 29 luglio a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, con affreschi di Giambattista Tiepolo: dalle vicende dell'avvocato settecentesco Carlo Cordellina, avversario di Carlo Goldoni, allo sport con il rugbista Braam Steyn. Terza puntata il 5 agosto da Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, con Gianrico Carofiglio (finalista al Premio Strega con La misura del tempo, Einaudi) che indagherà in chiave noir i misteri della villa. Il viaggio si chiuderà a Villa Venier Contarini a Mira, il 12 agosto, con Ema Stokholma, dj e conduttrice anche dai canali Rai, autrice dell'autobiografia Per il tuo bene (HarperCollins).

Riccardo Petito

