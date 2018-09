CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Le cose stanno invece diversamente: la guerra commerciale si intensifica e diventa parte determinante della sfida fra Stati Uniti e Cina per la futura supremazia mondiale. Una sfida che è diventata palese da quando la Cina ha lanciato il famoso programma made in China 2025, con il quale il paese asiatico si propone di assumere la leadership mondiale nei settori ad altissima tecnologia come l'automazione industriale, l'intelligenza artificiale e i prodotti di punta dei principali settori innovativi nei quali, fino...