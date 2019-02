Profumo di anni 80 Ecco i Tears for Fears

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONCERTOPrima fermata, Milano. Poi sarà la volta di Padova. Dopo il concerto al Mediolanum Forum in programma dopodomani (sabato 23 febbraio), i Tears for Fears domenica (24 febbraio) si esibiranno alla Kioene Arena (inizio ore 21, info: www.zedlive.com) per la seconda e ultima tappa dedicata ai fan italiani del Rule the World Tour 2019. O almeno, della versione invernale della tournée del duo britannico, che chiuderà i battenti terminata l'esibizione nella Città del Santo ma che ripartirà a maggio. Tra le date estive, infatti, ci...