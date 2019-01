Presidente guerrigliero Ecco il ritratto di Pepe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Pepe Mujica è uno dei personaggi del Novecento che fanno ritrovare l'ottimismo per il genere umano. Guerrigliero tupamaro, è arrestato e segregato in una cella di totale isolamento: una notte durata dodici anni. Alla fine della dittatura diventa presidente dell'Uruguay, un presidente che dalle aule del Parlamento passa ad arare i suoi campi, che donava il 90 per cento del suo stipendio parlando di amore e solidarietà. Insomma, un mito che il cinema celebra con due film. Il primo di Emir Kusturica, un documentario, il secondo di Alvaro...