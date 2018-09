CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me».Con questa realistica introduzione il 10 Agosto 1946 Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri, difese la causa dell'Italia alla conferenza di Parigi. Non era un invitato: era un accusato chiamato a discolparsi per una guerra scatenata da un regime che lui stesso aveva combattuto. E sulle prime, non sembrò particolarmente efficace: i vincitori stentavano a distinguere tra fascisti e antifascisti, e molti di...