Eurovision 2024, le pagelle dei look: Angelina Mango strepitosa (9), Israele una vestale (10), Georgia amazzone (9)

La prima semifinale dell'Eurovision 2024 ci ha regalato dei colpi di scena incredibili. Ce lo aspettavamo? Si, ma forse non proprio a questi livelli.

Chissà se nella seconda semifinale di stasera ci sarà qualcuno che riuscirà a superare Bambie Thug, che rappresentava l'Irlanda: una fusione satanica tra "La Sposa Cadavere" e "Maleficent". Ma scolpito negli annali della nostra memoria resteranno sicuramente i Windows95man, rappresentanti della Finlandia, che si sono presentati nudi sul palco. Scene indimenticabili. Chi riuscirà a fare meglio o peggio stasera? Noi non vediamo l'ora di scoprire i nuovi look degli artisti in gara.





Le conduttrici Petra Mede e Malin Åkerman (8,5)

Come nella prima semifinale, anche stasera le padrone di casa non si sono smentite facendo però un piccolo passo in avanti: dal tailleur sono approdate ad abiti super colorati, questa volta in giallo e rosso, un po' simile a una peperonata. Eleganti e particolari.

Voto 8,5

Sarah Bonnici, Malta stile JLo(8)

Forse voleva creare un connubio tra Beyoncè e JLo e di certo non possiamo darle torto. Poco vestita ma il body con le paillettes le dona. Lei e i ballerini sono la combo perfetta tra silver e black.

Voto 8



Besa, Albania divina (10)

La "besa" in Albania è secondo la tradizione, un precetto culturale e, semplificato, indica l'onore individuale. Il look dell'artista quindi, va da sè, che dovrebbe farle onore: l'abito lungo color acquamarina le dona luce al volto: sembra una dei protagonisti di Ariel. Sembra un po' Rihanna in Ombrella, un po' una dea dell'Olimpo. A noi piace tanto.

Voto 10

Marina Satti, Grecia in tuta pink (7,5)

La sua gonna sembra di cartapesta, arrivata direttamente dallo spazio, forse indossata da un alieno. Sembra un po' il nostro Mahmood per l'originalità ma non è di certo vestita in tuta gold questa sera, ma in pink.

Voto 7,5

Nemo, Svizzera bomboniera (8)

Lui, con Baby Lasagna, sono i favoriti della competizione. Vestito in tulle sembra una bomboniera di un battesimo. Nel complesso però i colori da lui indossati gli donano.

Voto 8

Aiko, Repubblica Ceca femme fatale (8,5)

Sembra un po' Wonder Woman un po' Sia, di certo però ha uno stile particolare ma semplice al contempo. Stile tra il punk e l'elettronico. Per noi è stata esplosiva. Pantaloni a palazzo che le cadono divinamente e reggiseno con paillettes rosso da vera femme fatale.

Voto 8,5

Slimane, Francia affascinante (9)

La sua camicia ci sembra la zanzariera che ci alzavano le nostre mamme sul passeggino. Quest'anno molti artisti pensavano di essere alla sagra del gelato. Anche la Francia a quanto pare. Nel complesso però ci piace molto, è affascinante.

Voto 9

Kaleen, Austria (8,5)

Avrà recitato in Dune e non ce ne siamo accorti. Kaleen si è avvolta nella carta di alluminio, ma di lusso. Anche il suo look strizza l'occhio alle grandi pop star americane. Ha uno stile di un altro pianeta, è bella e particolare. La sua lunga coda rossa ci conquista e il body dalla texture metallica abbinato agli stivali anch'essi metallici la rendono sexy. Voto 8,5

Saba, Danimarca (8)

Sembra una sposa ma con i pantaloni per un vero women power. I manicotti che ricordano vagamente i guanti tanto amati dai film anni '50, la rendono un po' elegante e un po' punk.

Voto 8

Ladaniva, Armenia (7,5)

Porta simpatia integrando taranta, balli texani, un po' di Pocahontas e dettagli gitani. Camicia cropped in lino bianco, e la chioma raccolta in due lunghe trecce. Anche questa volta una preghiera va al parrucchiere e al suo team per il lungo lavoro. Sarà stata una lunga giornata. Voto 7,5

Dons, Lettonia Voto 8

Ci ricorda vagamente James McAvoy, il protagonista di Split. Molto alla moda questo corpetto stile Chiara Ferragni con il disegno dei suoi pettorali. Uno spartano in blu. Mara Maionchi per l'empatia lo definisce "un frigorifero", ma diremmo anche per il visual.

Voto 8

Nebulossa, Spagna (8)

Lei è una giovane Tina Cipollari, in abito con pizzo, che passa da commentatrice ad aspirante al trono. Ma poi, forse, guardandoli bene, lei e il musicista, sembrano Barbie e Ken senza dubbio. La chioma ci ricorda Ivana Spagna mentre le sue spaccate da capogiro ci ricordano Heather Parisi. Voto 8

Megara, San Marino (5)



Chiaro che tutti avremmo voluto vedere Loredana Bertè esibirsi sul palco stasera. Potrebbero diventare un prossimo meme: Quando cuoci troppo su un lato il marshmallow sul fuoco con una bella foto dei Megara ci starebbe perfetto. Lei è la figlia punk dello stregatto di Alice nel paese delle meraviglie con tendenze alla Regina di Cuori, ma anche un po' stregatto. Voto 5

Nutsa Buzaladze, Georgia, amazzone (9)

Un mix tra Brenda Asnicar "Las Divinas" e un personaggio di Immortals. Il suo look da amazzone ci convince, è particolare, ci affascina, è nuovo e fresco. Il dorato le dona.

Voto 9

Mustii, Belgio (9)

Il suo trench sembra abbia incontrato Edward mani di forbice ma queste applicazioni di brillantini sul petto sono davvero pazzesche. Brilla più che mai. Ha le sembianze di un angelo caduto. Voto 9

5MIINUST x Puuluup, Estonia (6)

La sagra del cafone è arrivata sul palco dell'Eurovision. O avevano lo stesso vestito per l' addio al nubilato e hanno pensato di modificarlo o non avranno pagato il sarto visto che ad ognuno di loro manca un pezzo dell'abito. Voto 6

Angelina Mango, Italia strepitosa (9)

Tatuata di fiori e corone di spine, la nostra Angelina è la più particolare della serata. Il suo look ci ha dato tutte le vibes possibili, tranne "la noia". Unica pecca le scarpe, sembrano un tappo di champagne. Voto 9

Eden Golan, Israele una vestale (10)

Eden è una vestale. Sembra incarnare una profezia di speranza e vittoria al santuario di Delo nell' antica Grecia, tra gli sguardi increduli dei più grandi di Atene. È praticamente perfetta. Voto 10

Gåte, Norvegia (8)

Il gruppo musicale sembra essere uscito dalla serie "The Crow". Ambientazione stile Twilight un po' dark. Look da vero lupo della foresta. Particolare. Voto 8

Joost Klein, Paesi Bassi (6)

Sembra Austin Powers sotto mentite spoglie: si è tinto i capelli, ha divelto e indossato un divano dimenticando di togliere i braccioli. Sembra un personaggio uscito dai videogiochi con un outfit davvero fuori dagli schemi. Voto 6