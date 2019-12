Paiato e Vigna vincono il premio Ubu Stabile, una vittoria con Lino Musella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROC'è più di un pezzo di Veneto tra i vincitori del Premio Ubu 2019, l'Oscar del teatro italiano è stato assegnato a Maria Paiato attrice originaria di Stienta, nel Rodigino, tra le più apprezzate nel panorama italiano il premio come miglior attrice per Un nemico del popolo e alla rodigina Matilde Vigna (nella foto) il premio come miglior interprete under 35. Inoltre è stato assegnato a Lino Musella il premio come miglior attore per il suo ruolo in The Night Writer, di Jan Fabre coprodotto dal Teatro Stabile del Veneto - in...