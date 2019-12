Ortombina confermato alla guida della Fenice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOI conti sono stati fatti in questi giorni. Per quantificare i danni c'è voluto giusto giusto un mesetto. Le cifre sono da capogiro: tra i due e i tre milioni di euro in attrezzature e impianti sofisticatissimi in grado di muovere la macchina scenica del palcoscenico del Teatro La Fenice. Insomma, una bella scoppola (peraltro messa abbondantemente in preventivo subito dopo l'alluvione), ma che adesso è una certezza. E sarà questo il maggior fardello che eredita da se stesso, il sovrintendente Fortunato Ortombina che, ieri a Mestre,...