CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non tutti gli alberghi del mondo tengono nelle camere il Vangelo (o il Corano); ma tutti hanno un televisore. E, giocando con lo zapping, è facile imbattersi, in qualche ora del giorno o della notte, a Londra come a Parigi o a Tokyo, in un telefilm di Poirot, o della signora Fletcher, o del tenente Colombo. Così come in qualsiasi aeroporto, anche il più scalcinato e deserto, troveremo in edicola i racconti di qualche giallista famoso. Dalle sue origini, nemmeno tanto lontane, la letteratura poliziesca ha conosciuto importanti evoluzioni,...