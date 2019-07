No Borders Solo musica d'alta quota

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FESTIVALIn ventiquattro edizioni ha cambiato formula più volte, ma la strada intrapresa da qualche anno sembra quella vincente per il No Borders Music Festival, rassegna di concerti nata in Friuli da un'idea del Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in grado di essere compresa da tutti oltre i confini linguistici, etnici, sociali e geografici in un comprensorio unico tra Italia, Austria e Slovenia. Nel tempo, il festival ha fatto scoprire a migliaia di persone, attraverso la musica, alcuni dei luoghi naturalistici più...