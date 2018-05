Le scarpe di Platini o lo stivaletto di Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN VENDITAIl sedile della Ferrari di Barrichello, che soffriva terribilmente per le vibrazioni dell'auto, lo stivaletto da gara (con tanto di autografo) di Valentino Rossi, la scarpa da tennis di Pete Sampras. Per chi ama lo sport sono pezzi unici quelli che Antonio Gazzola ha raccolto in una vita che lo ha portato a contatto dei grandi atleti del passato e del presente. Pezzi utilizzati nel corso delle massime competizioni mondiali che l'imprenditore cederĂ al miglior offerente in una asta on line - gestita da un operatore di livello...