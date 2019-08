CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAQuasi tutto quello che si racconta sul leone di San Marco, e relativi vessilli, è solo una simpatica leggenda e nulla più. Dimenticatevi leoni di guerra, leoni di pace; coda alta, coda bassa; libro aperto, libro chiuso; lingua fuori (per le città che si sono date e quindi la fiera mostrerebbe l'attitudine di un amichevole cagnolino) e dentatura digrignata (come monito, invece, per le città conquistate). L'unica codificazione reale era quella che il leone teneva le zampe posteriori nell'acqua e quelle anteriori sulla terra per...