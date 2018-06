CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVELAZIONEAlessandra, 12 anni, violinista di talento emergente. Da Padova a Berlino per una parte nella serie televisiva americana Counterpart accanto al Premio Oscar J.K. Simmons (noto in Italia per il serial Law&Order').La giovanissima star è Alessandra Reggiani, studia violino al Conservatorio Pollini' di Padova e proprio grazie alle sue spiccate doti di strumentista ha debuttato come attrice-musicista nella science fiction che sta riscuotendo grande successo negli Usa sulla rete Starz (25 milioni di abbonati) e che la produzione sta...