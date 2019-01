«La mia prima volta con il teatro di prosa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAForse per i pubblicitari non sarà più la più amata dagli italiani, dato che in cucina oggi dominano le chef-star, ma Lorella Cuccarini confessa di sentire ogni sera a teatro l'affetto del suo pubblico. E se la Tv rimane il suo «grande amore», è nei teatri della penisola che da anni si mette in gioco con passione. La sua prima esperienza sulla scena risale a vent'anni fa, protagonista del musical Grease al fianco di Giampiero Ingrassia, e con l'amico-collega condivide (da oltre 150 repliche) anche il suo debutto nella prosa...