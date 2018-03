CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTO Febbraio 1994, Festival di Sanremo numero 44. In gara tra le Nuove Proposte, una giovanissima Giorgia sale sul palco dell'Ariston: con il viso nascosto dietro al ciuffo canta E poi. Febbraio 2017, 67esima edizione della kermesse musicale. Stretta in un elegante abito lungo, l'artista romana classe 1971 incanta di nuovo il pubblico con E poi. Stavolta, però, come super ospite della seconda serata, quando si esibisce in un medley di alcuni tra i suoi storici brani. In mezzo, oltre venti anni di successi e più di sette milioni di...