«Io, Forrest Gump in bici»

IL PERSONAGGIOHa cominciato a pedalare quando aveva 15 anni e da allora non ha più smesso. Non sa nemmeno lui quante centinaia di migliaia di chilometri abbia percorso sulle strade del mondo, sicuramente più di duecentomila. Il Forrest Gump della bicicletta si chiama Alberto Fiorin, 58 anni, laureato in Storia, e ironia della sorte, abita nell'unica città al mondo dove non si può andare in bici: a Venezia. «Qui fanno più paura le piccole bici delle grandi navi dice scherzando ma non voglio fare nessuna polemica: è evidente che tra...