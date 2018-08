Il Doge in missione al Louvre a caccia dei capolavori perduti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GOVERNO VENETOVENEZIA A quasi duecento anni dal loro passaggio a Venezia, Napoleone e i furti alla cultura veneziana non vanno giù ai Serenissimi veneti. Tanto da spingere il Doge Albert Gardin a impegnarsi formalmente per verificare quali siano i beni depredati dal generale francese e battersi per ottenerne la restituzione. La Serenissima è pronta quindi a sbarcare in Francia per far sì che il maltolto possa tornare a casa, dato che per la visita ispettiva, l'ufficio dogale fa sapere che: «Abbiamo chiesto alla presidenza del museo del...