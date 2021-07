Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOUna strage dimenticata, dai media, dalle autorità italiane, ma non dai figli, dai nipoti di quei 192 uomini massacrati dai nazisti tra il 4 e l'11 luglio del 1944 in quattro piccole frazioni del Comune di Cavriglia, nell'Aretino. Per circa settant'anni su questo dramma, frutto dell'atrocità perpetrata in Italia dalla Divisione Hermann Goering, la luce è rimasta quasi completamente spenta. Ad accendere i riflettori sulla vicenda...