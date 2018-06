Gilberto Gil per il Goldoni Alla Fenice arriva Savoretti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAA Villa Pisani di Stra, sulla Riviera del Brenta, presentata la trentesima edizione di Venezia Jazz Festival, in programma dal 10 al 25 luglio e di Venice Met Fest (in programma dal 13 al 28 luglio). Con la presenza di Daniele Ferrara, direttore Polo Museale del Veneto, di Caterina Cacciavillani, sindaco di Stra, Giuseppe Mormile, presidente di Veneto Jazz e direttore artistico del festival e di Alessandro Di Pasquali in rappresentanza di Fondazione Antonveneta. VENETO JAZZ«Giunti al trentesimo anno di organizzazione ci siamo...