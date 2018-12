Ferracin Il Veneto tra passato e adrenalina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A spazzare via le figure dei protagonisti, simbolicamente mascherate come nella raffigurazione in chiave pop, con bautta e tricorno veneziani, della stilizzata copertina, potrebbe pensarci una malaugurata alluvione: rievocatrice dei tragici eventi del Sessantasei. Il ritorno al romanzo con Technoshock (Linea edizioni) dello scrittore e sceneggiatore veneziano Francesco Ferracin, oggi residente a Berlino dopo un lungo periodo londinese, porta il lettore a contatto con un universo veneto colto nell'imminenza di una catastrofe. Un viaggio che...