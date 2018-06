Fantasmi ed ectoplasmi sotto l'occhio degli scienziati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROHanno provato a mettere moribondi su una bilancia per poter misurare il peso dell'anima che se ne stava andando (non ci sono riusciti), hanno dipinto macchie colorate visibili solo da qualcuno che stesse fluttuando in prossimità del soffitto della sala operatoria (non sono state notate). Gli studi scientifici per verificare se l'anima esista, se ci sia vita dopo la morte sono stati fatti, eccome, solo che hanno avuto un esito sconfortante: nulla. Abbiamo tutti letto racconti su persone arrivate alla soglia dell'aldilà e tornate...