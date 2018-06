È morta a 93 anni Chichita la vedova di Italo Calvino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LETTERATURALucidissima fino alla fine, Chichita Calvino, è morta a quasi 93 anni, nella sua casa di Campo Marzio a Roma, per problemi respiratori. Donna fortissima e colta, famosa per il suo humour, la moglie di Italo Calvino ha attraversato il Novecento ed è stata amica di grandi scrittori ed artisti.Persona di straordinaria cultura e intelligenza, è stata protagonista di un sodalizio intellettuale prezioso per lo scrittore, che aveva conosciuto a Parigi all'inizio degli anni 60 negli ambienti editoriali e poi sposato nel 64 all'Avana....